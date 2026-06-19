文化放送は、声優・土岐隼一がパーソナリティを務める新番組『CODA presents 土岐隼一の あしたクリエイターになる君へ』を2026年7月3日（金）にスタートする。 当番組は、アニメや音楽、映画などのコンテンツを愛する人や、将来コンテンツ制作に興味を持っている「あしたクリエイターになる君」に向けて、著作権の意義や正しい知識をわかりやすくお伝えしていく30分番組。 メインパーソナリテ