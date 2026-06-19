【先読み！Roblox α 世代にリーチするコミュニケーション戦略】 6月17日 発売 価格：1,870円 インプレスは、書籍「先読み！Roblox α 世代にリーチするコミュニケーション戦略」を6月17日に発売した。価格は1,870円。 本書籍は、全世界で毎日1億人近くが集まるゲーミングプラットフォーム「Roblox（ロブロックス）」の世界観、なぜα世代