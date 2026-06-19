【モデルプレス＝2026/06/19】6月22日発売の『JUNON』（主婦と生活社）8月号に、谷原七音が登場。人生初となる金髪姿を披露した。【写真】谷原章介のイケメン息子、人生初金髪に大胆イメチェン◆谷原七音、人生初の金髪姿披露デビューから2年目の谷原は、新たな出演作品を控えて大胆にヘアチェンジ。サロンでのブリーチ現場にジュノン編集部が急行し、変身の瞬間に完全密着した。完成したその姿は、編集部も思わず「めちゃくちゃ似