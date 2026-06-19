【モデルプレス＝2026/06/19】映画『山口くんはワルくない』（公開中）より、主演のなにわ男子・高橋恭平、高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）、岩瀬洋志のクランクアップ映像と写真が解禁された。【写真】高橋恭平・高橋ひかる・岩瀬洋志が仲睦まじく笑顔 クランクアップの瞬間◆高橋恭平・高橋ひかる・岩瀬洋志、晴れやかな笑顔でクランクアップ映画のヒットを記念して、本作の撮影を締めくくるクランクアップ映像