メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県犬山市で5月に起きた侵入盗事件で、容疑者逮捕に貢献したとして警察犬が表彰されました。 表彰されたのは、愛知県警鑑識課・警察犬係の山口智章巡査部長と警察犬のリンダ号(メスのシェパード・8歳)です。 警察によりますと、リンダ号は5月25日に犬山市内の住宅で発生した侵入盗事件で、容疑者が乗り捨てたとみられる車の中のにおいを手がかりに、車から約80ｍ離れた場所で