【モデルプレス＝2026/06/19】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、6月22日発売の「JUNON」8月号通常版（主婦と生活社）に登場。メンバーの佐野勇斗はソロでのインタビューにも登場する。【写真】M!LK佐野、ブルゾンまとったやんちゃな表情で表紙と印象ガラリ◆M!LK、多忙な仕事現場に密着本号では特集「今こそ！アイドル⼤解剖」を掲載。世界に誇る⽇本のポップカルチャー「アイドル」。今、その笑顔で⽇本中