物価高騰の中、ホテルのビュッフェなどで余ってしまった料理をアプリ1つで安く買えるサービスが今、注目されています。 【写真を見る】朝食ビュッフェの“残り”を弁当に 物価高で注目! お得においしく食品ロスゼロへ 食べられる廃棄予定の食品をアプリで“レスキュー依頼” （西本明日華記者 5月 名古屋･中区 ベッセルイン栄駅前）「無事に受け取り完了しました。中身がずっしりと重たいです」 この日、ホテルのロ