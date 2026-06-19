【モデルプレス＝2026/06/19】元KAT-TUNの亀梨和也が6月19日、都内で行われた「亀梨和也×GiGO コラボキャンペーン発表会」に出席。「一緒にCM内のダンスを踊るなら？」という質問に答えた。【写真】元KAT-TUN亀梨演じた“天才武人”鬼気迫る表情◆亀梨和也、独立後の状況明かす 2025年3月末をもってSTARTO ENTERTAINMENTを退所した亀梨。独立後の自身の状況については「やりながらやりながらで、チームの体制も整えながらではある