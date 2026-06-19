メインシナリオ…高値圏で修正安の動きを見せている。21日線付近でもみ合いとなった後は、再び上昇に転じるとみられる。その場合の最初のポイントは、ボリンジャーバンド＋１σの9.848となる。ここ抜けてくると、6月16日の高値9.936、10.000円の節目などがターゲットとなりそうだ。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、基準線の9.702、100日線の9.624、6月8日の安値9.616などを試す動きとなりそうだ。 MINKABU