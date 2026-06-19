ドル円１６１．３０近辺、ユーロドル１．１４４５近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は161.30円近辺、ユーロドルは1.1445ドル近辺で推移している。本日のドル円は160.99円から161.46円までのレンジ。東京午前に介入警戒感などから下押しされたが、その後は買い戻されている。現在は前日NY終値（161.38円）をやや下回る水準で揉み合う形となっている。 ユーロドルは1.1418ドルから1.1468ドルまで