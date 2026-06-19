都心のとある弁護士事務所では、離婚相談を主に扱っている。ここに訪れる40代〜50代の子持ちの夫婦のうち、実に6〜7割が子供を中学受験させた経験があるという。【漫画】中受から離婚に!?共働きで頑張ればなんとかなると思っていたのに……。弁護士は次のように話す。「離婚の原因を聞くと、中学受験がターニングポイントになっているケースが少なくありません。合否にかかわらず、中学受験の数年間で夫婦の関係性にヒビが入