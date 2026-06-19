バスケットボール男子のＷ杯アジア地区予選へ向けた強化合宿が１９日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで行われ、報道陣に公開された。２４年パリ五輪代表のジョシュ・ホーキンソン（ＳＲ渋谷）は１５日に行われたサッカーＷ杯の日本―オランダ戦を現地で観戦し英気を養った。米シアトル出身の３０歳は両親に会いに行き、その後試合が行われたダラスへ移動した。現地のスーパーで材料を調達し、頭には「必勝