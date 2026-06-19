１７日、重慶市黔江区の製糸工場で働く従業員。（重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶6月19日】中国の武陵山地で蚕の繭を集める作業が本格化している。重慶市黔江区の養蚕農家は時期を見て次々と繭を採取し、絹織物メーカーに納入している。黔江区は近年、養蚕と桑の栽培を農家の収入増につながる産業と位置付け、製糸、製織、衣料品製造までを一体化した産業チェーンを形成してきた。現在は区内24郷・鎮の1万5千世帯が養蚕