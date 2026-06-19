バスケットボール男子日本代表が19日、都内で練習を公開した。7月3、6日に中国、韓国で開催される27年W杯アジア地区予選に向け、24年11月を最後に代表から遠ざかっていた屈指のシューター・比江島慎（宇都宮）が前日に追加招集。桶谷大監督の「現時点のベストメンバーで臨みたい」という熱望に応える形で復帰したシューターは「少しでも力になりたいと思って今ここにいる。短い時間でも活躍できる自信がある」と意気込みを口にし