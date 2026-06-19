記者会見する福井県の石田嵩人知事＝19日午前日本原燃が使用済み核燃料再処理工場（青森県）の設計・工事計画について、原子力規制委員会への説明を終えたことを巡り、福井県の石田嵩人知事は19日の記者会見で「国と事業者は安全最優先で取り組んでほしい」と述べた。再処理工場は着工後、完成延期を27回繰り返している。さらなる延期の可能性について問われると、2026年度内とする現状の目標に事業者から変更はないとの説明を