核兵器禁止条約への参加を求める首相宛ての要請書を外務省の松本恭典軍縮不拡散・科学部審議官（左）に手渡す被団協事務局長の浜住治郎さん＝19日午後、国会日本原水爆被害者団体協議会（被団協）は19日、国会内で外務省の松本恭典軍縮不拡散・科学部審議官と面会した。核廃絶を目指す姿勢を世界に強く示すべきだとして、核兵器禁止条約への参加を求める高市早苗首相宛ての要請書を手渡した。代表委員の田中重光さん（85）は「