松本文科相（左）と面会する福井県立若狭高の生徒たち＝19日午後、文科省高校で製造したサバ缶が宇宙食に採用された福井県立若狭高（小浜市）海洋科学科3年の生徒4人が19日、松本洋平文部科学相と文科省で面会した。同省がタイアップして放送中のドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」のモデルにもなっており、地域や産業界と連携した専門学科ならではの実践的な学習を報告した。サバ缶は生徒が授業で製造し販売している。宇宙航空研究