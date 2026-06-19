岡山市北区のRSKバラ園では、初夏に咲く品種のバラが見ごろを迎えています。 【写真を見る】バラの「二番花」と満開のアジサイが共演！初夏のRSKバラ園【岡山】 明るい朱色で、紅茶のようなさわやかな香りが楽しめる「ハーモニー」や、淡いオレンジから白に変化するグラデーションを楽しめる「グレンドーラ」など。 RSKバラ園では、春に咲いた花を剪定した後に咲く二番花が見ごろを迎えています。 バ