香川県は、知事選と県議選で電子投票を実施するための条例案を、今月（6月）22日開会の県議会に提出します。可決されれば、今年8月の知事選で電子投票が行われます。 【写真を見る】“電子投票” を実施するための条例案を県議会に提出可決されれば今年8月の知事選で導入可能に【香川】 今年3月、善通寺市で、香川県で初めての電子投票条例が制定されたことをふまえたものです。善通寺市は、選挙業務の効率化や有権者の利便性