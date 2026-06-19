伊藤園の「健康ミネラルむぎ茶 黒豆麦茶」（650ml×24本）が、Amazonで25%OFFのセール中となっている。6月19日（金）現在、参考価格が2,006円のところ、1,498円で購入可能だ。1本あたり62円となる。 カフェインレスで時間を気にせず飲める麦茶に、黒豆の甘い香りと風味が追加。個人的にも自宅で煮出した黒豆麦茶を愛飲しているが、急な外出時に持ち出せるペットボトル製品はありがたい。 650mlと容量も多いため、屋