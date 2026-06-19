ニオイやヌメリ、害虫を寄せ付けない！「排水口・生ごみ」毎日ルーティン【画像で見る】排水溝のヌメリ防止に！おすすめの100均グッズ湿度が高くジメジメして不快な梅雨。『レタスクラブ』では読者に、この季節、どんなことに困っているかアンケートを実施しました。今回は、回答の中でもお悩みの多かった「排水溝・生ごみ」のニオイを解消するテクニックを教えてもらいました。CaSy 西村正子さん教えてくれたのは▷CaSy 西