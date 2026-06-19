今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラに関する著書を2冊出版し、毎日レビューを続けて12年めの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は第60回（2026年6月19日放送）「風、薫る」レビューです。（ライター木俣 冬）復活の虎太郎りん（見上愛）と直美（上坂樹里）が本格的に看護婦として働きはじめる、その前にプライベートが大渋滞。いろいろあったが安（早坂