「そんな士気はニセモノや！」――。新入社員がよかれと思って行った仕事を報告した際、稲盛和夫氏から返ってきた言葉は予想外のものだった。創業8年目の京セラに入社し、長年間近で稲盛氏の経営手腕を見てきた筆者には、入社間もない頃、稲盛氏から烈火のごとく叱られた苦い経験がある。今振り返ると、その時かけられた言葉のウラには、「リーダーとして大切な考え方」が隠れていたことがわかる。（NTMC代表取締役社長森田直行