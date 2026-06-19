日本代表は６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ第１節で、強豪オランダとダラス・スタジアムで対戦。ニ度のリードを許すも追いつき、２−２のドローに持ち込んだ。50分に先制点を献上した日本は、７分後に中村敬斗が同点弾。64分に再び勝ち越されたものの、88分に鎌田大地がヘディングでネットを揺らし、振り出しに戻した。日本の記者陣が沸いたなか、オランダメディアは一様に暗い表情。勝点２を失い、まるで