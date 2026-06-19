モデルでタレントの鈴木奈々（37）が18日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『ドンデコルテ銀次と弱者たちの鍋会』（深2：45）に出演。今、一番好きだという芸能人を明かした。【写真】確かに…イケメン!?鈴木奈々からラブコールを受けた山添寛この日、こじらせ女子として番組に出演した鈴木は「最近めっちゃ気になってる芸人さんがいて…」と語り出すと、お笑いコンビ・相席スタートの山添寛と実名で告白した。番組には