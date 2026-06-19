【その他の画像・動画等を元記事で観る】 King & Prince初のトラベルバラエティ番組『King & Princeがまちあわせ in LA』が、ディズニープラスにて6月17日より世界同時独占配信開始された（一部地域を除く）。このたび、6月24日16時より配信されるエピソード2の予告映像と先行カット3枚が解禁。 さらに、エピソード1の撮影中に番組制作スタッフが目撃した“まちあわせのうらがわ”を明かすコメント