【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『JUNON』8月号（6月22日発売）に、JO1・INIから結成されたスペシャルユニット“JI BLUE”から、白岩瑠姫、高塚大夢（「高」は、はしごだかが正式表記）、後藤威尊、金城碧海が登場。臨時増刊版では表紙＆裏表紙のジャックも果たしている。一方、通常版表紙には、JI BLUEの他、M!LK、佐野勇斗、庄司浩平、稲垣吾郎ら人気者がズラリ。こちらも要チェックだ。 ■JI BLUE JO1・INIから