元乃木坂46で俳優の与田祐希が、17日放送のテレビ朝日系バラエティー『AI大作戦』（深0：15）に出演。なかなか信じてもらえない奇跡の体験談を披露した。【写真】イノシシを蹴り落した衝撃エピソードを語る与田祐希番組では、今まで人間の力だけでは太刀打ちできなかった課題、いわば“ミッションインポッシブル”にAIを用いて挑み、AIの楽しさ、可能性を追求していく新機軸バラエティー。今回も、AIクリエイターたちに“お