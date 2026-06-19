19日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は7971枚だった。うちコールの出来高が4518枚と、プットの3453枚を上回った。コールの出来高トップは8万円の782枚（13円高105円）。プットの出来高トップは6万円の463枚（5円安160円）だった。 コールプット 出来高前日比 価