19日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は463枚だった。うちプットの出来高が325枚と、コールの138枚を上回った。プットの出来高トップは2万円の71枚（1円高4円）。コールの出来高トップは9万円の26枚（3円高59円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格 行使