19日の日経225オプション2026年9月限（最終売買日9月10日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は71枚だった。コールの合計出来高は12枚。コールの出来高トップは9万円の5枚（11円高185円）だった。プットのの合計出来高は59枚。プットの出来高トップは6万円の20枚（1085円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格