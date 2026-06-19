日経平均株価 始値71551.03 高値71952.99 安値70517.98 大引け71250.06(前日比 +196.57 、 +0.28％ ) 売買高31億5419万株 (東証プライム概算) 売買代金14兆609億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は196円高と7日続伸、買い意欲強く連日の最高値 ２．前日の米市場でハイテク株が高く半導体株指数