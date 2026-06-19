3月21日、東京・東京ガーデンシアターで開催された『佐野元春 & THE COYOTE BAND 45TH ANNIVERSARY TOUR at TOKYO GARDEN THEATER』のアンコール公演の模様が、27日午後7時よりWOWOWで放送・配信される。佐野のデビュー45周年を祝うべく、撮影に使用されたカメラは45台。ライブの臨場感をダイナミックかつ丹念に捉えた映像は、高品質な音響と相まって、記録の域を超えた新たな映像作品と言えそうだ。放送・配信にあわせて同