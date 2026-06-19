北海道・知床沖で起きた遊覧船沈没事故の裁判で、実刑判決を受けた桂田精一被告が先ほど保釈されました。（武田記者）「桂田被告が釧路刑務支所から出てきました」６月１９日午後４時ごろ保釈された桂田精一被告は頭を下げたあとー（武田記者）「一言お願いします」報道陣の問いかけに応じることなくその場を後にしました。保釈金は１５００万円だということです。桂田被告は１７日の判決後、弁護人が保釈を申請し、検察はこ