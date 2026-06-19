7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が主演を務める映画『山口くんはワルくない』（公開中）のクランクアップ映像＆写真が解禁された。【動画】感動的な瞬間が詰まった『山口くんはワルくない』クランクアップ映像同作品は、斉木優氏による同名少女コミックの実写映画化。恋に夢見る平凡な女子高生・皐（高橋ひかる※高＝はしごだか）と、コワモテなのにピュアなギャップ男子・山口くん（高橋恭平）が織りなす青春ラブストー