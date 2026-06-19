ハロー！プロジェクトの11人組ガールズグループJuice=Juiceが、23日発売の『CanCam』8月号（小学館）に全員そろって初登場する。“リンクコーデ”と“メンバー愛”をテーマにした7ページの特集で、11人の魅力に迫る。【写真】リンクコーデがかわいい！仲良しユニットでパシャリ2013年の結成以来、メンバーの卒業と加入を重ねながら進化を続け、ライブで鍛え上げた圧巻のパフォーマンスと歌唱力で支持を拡大中のJuice=Juice。24