噴火湾で６月１９日から毛ガニ漁が始まりました。ここ１０年で初日としては水揚げ量が一番多くなった長万部漁港は、期待に活気づいていました。噴火湾の毛ガニ漁は１９日から始まり、長万部漁港には水揚げされたばかりの毛ガニが次々と運び込まれています。胆振地方と渡島地方で水揚げされる噴火湾産の毛ガニは、濃厚なカニみそがたっぷり詰まっているのが特徴です。長万部漁協によりますと、２０２６年の水揚げ量は初日としてはこ