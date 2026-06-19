King ＆ Prince（永瀬廉、高橋海人※高＝はしごだか）が出演する配信サービスDisney+（ディズニープラス）『King & Princeがまちあわせ in LA』（全9話）エピソード2（24日午後4時から配信）の予告映像と先行カット3枚が解禁された。さらに、エピソード1の撮影中に番組制作スタッフが目撃した“まちあわせのうらがわ”を明かすコメントも到着した。【動画】King ＆ Princeは“まちあわせ”成功なるか？エピソード2予告同番