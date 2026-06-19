月刊誌『ジュノン』（主婦と生活社）が運営するボーイズオーディション『第39回ジュノン・スーパー・コンテスト』のBEST150が、22日発売の雑誌『JUNON』8月号でお披露目される。【写真】第37回フォトジェニック賞を受賞した谷原七音同コンテストは、「あなたの隣のすてきな男の子、紹介してください」をコンセプトに、武田真治、溝端淳平、三浦翔平、菅田将暉、犬飼貴丈、綱啓永、山下幸輝など数々のスターを生み出してきた。3