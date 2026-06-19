MBS・TBS系の土曜朝の番組『サタプラ』（毎週土曜前7：30）は20日から、新コーナー「メガヒット中の〇〇館を知っておこう！ここだけインプット」をスタートする。【写真】巨大な頭蓋骨の彫刻100点…日本初公開作品声優の木村昴が毎月、全国にある美術館、水族館、博物館、科学館といった〇〇館の魅力に迫る。その道に精通した本物のプロと著名なゲストとともに各地をめぐり、「ここだけ」インプットすればいま人を集めに集め