7月24日スタートのテレビ東京系ドラマ9『リーガルビート−逆転の法廷−』に出演する稲垣吾郎が、6月22日発売の雑誌『JUNON』8月号（主婦と生活社）に登場する。【写真】イケメン勢ぞろい！『JUNON』8月号通常盤表紙ドラマでは弁護士役を演じる稲垣が、読者から寄せられた仕事や人間関係の悩みに答える。「僕だったら…」と、自分の経験も踏まえて読者に寄り添いながら、ときにはズバッと切れ味鋭く、ウィットに富んだ的確な答