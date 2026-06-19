5人組ダンス＆ボーカルグループ・M!LKが、22日発売の雑誌『JUNON』8月号（主婦と生活社）内の特集「今こそ！ アイドル大解剖」に登場する。【写真】イケメン勢ぞろい！『JUNON』8月号通常盤表紙最新曲「アイドルパワー」も絶好調で「日本を元気に！」をモットーに輝き続けているM!LKの超多忙な仕事現場に密着する。。メンバーとのわちゃわちゃ、真剣な表情を届ける。「アイドルというお仕事をする上でモットーにしていること