食料品の消費税を来年4月から2年間1％に引き下げることなどを盛り込んだ超党派の「国民会議」で示された議長案をめぐり、野党からは「十分な討議が尽くされていない」などといった苦言の声が上がっています。食料品の消費税減税をめぐり、17日の国民会議で自民党の小野寺議長が示した案は、来年4月から2年間1％に引き下げ、残りの消費税1％分にあたる範囲内で中低所得者向けの給付を来年度と再来年度にそれぞれ実施するというもの