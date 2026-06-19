記者会見する茂木外相＝19日午後、外務省茂木敏充外相は19日の記者会見で、日本人3人が乗った船舶1隻がホルムズ海峡を同日通過し、米国とイランの交戦開始によりペルシャ湾内にとどまっていた日本人が乗る全ての船舶の退避が完了したと発表した。この船舶は日本に向かって航行している。湾内には37隻の日本に関係する船舶が残っており、茂木氏は「ホルムズ海峡を一刻も早く通過できるよう外交努力を続ける」と述べた。日本政府