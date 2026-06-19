神奈川県相模原市にある「相模原北公園」では現在、アジサイが見頃になっています。園内にはおよそ200種類、1万株のアジサイが咲き誇ります。中でも一番の見どころは“アナベル”といわれる白いアジサイです。手まりのようにまん丸でかわいらしいです。こちらの公園では、見頃は来週いっぱい続くそうです。