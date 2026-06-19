サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーとしてJO1とINIから結成されたスペシャルユニット・JI BLUEの白岩瑠姫、高塚大夢（※高＝はしごだか）、後藤威尊、金城碧海が、22日発売の雑誌『JUNON』8月号（主婦と生活社）臨時増刊版の表紙＆裏表紙を飾る。【写真】キラキラオーラがまぶしい！付録のフォトカード衣装は2パターンで、ジャケットでバチッとキメたクールな姿と、青春感あふれるキラキラな制服姿