日本バレーボール協会（JVA）は19日（金）、ネーションズリーグ（VNL）2026女子の女子日本代表メンバーの変更を発表した。 2026年最初の大会となるVNLの予選ラウンド第1週を4戦全勝で終えた日本。第2週初戦のセルビア代表戦でも勝利を収め、ここまで開幕5連勝と好スタートを切っている。 ただ、そのセルビア戦に先発出場していたミドルブロッカーの荒木彩花が負傷交代。19日