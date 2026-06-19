インタビューに答える三菱UFJモルガン・スタンレー証券の関浩之社長三菱UFJモルガン・スタンレー証券の社長に4月に就任した関浩之氏（58）が19日までに共同通信のインタビューに応じ、営業担当の社員を数年間で数百人増やす方針を明らかにした。人工知能（AI）を活用した営業の高度化も進め、顧客からの預かり資産を中長期で10兆円増やす目標を掲げた。3月末時点の預かり資産は約56兆円だった。関氏は「質を伴う確実なスケール