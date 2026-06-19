高市総理はきょう、中傷動画の作成報道をめぐり、公設秘書から動画作成者とのオンライン会議への参加について「可能性は否定しないが、面識はないと報告を受けている」と話しました。立憲民主党打越さく良 参院議員「本件は単なるスキャンダルではありません」きょう、野党が国会で追及したのは、高市総理の陣営が去年の自民党総裁選などで相手候補を中傷する動画を作成していたとされる問題です。野党側は、週刊文春が公開