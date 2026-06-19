１９日午後２時２０分頃、さいたま市大宮区のＪＲ大宮駅の駅員から「刃物を持っている人がいるようだ」と１１０番があった。埼玉県警大宮署などによると、東京発金沢行き北陸新幹線「かがやき５３７号」に乗っていた男性が、包丁のようなものをリュックサックに入れていた。けが人はなかった。男性がリュックを開けた際、中にある刃物の柄を見た乗客が乗務員に伝え、駅員が１１０番したという。ＪＲ東日本によると、この影響で